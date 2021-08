NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die Resultate seien einmal mehr vom Umbau der Bank geprägt und hätten insgesamt die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Martina Matouskovaam Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der bereinigte operative Gewinn im Kerngeschäft liege indes gut 18 Prozent über der Konsensschätzung./gl/ag



