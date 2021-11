FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Commerzbank von 6,50 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Commerzbank mache Fortschritte bei ihrem laufenden Umbauprogramm, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. 2021 werde daher wohl zu einem guten Jahr, was aber im neuen Jahr nicht automatisch so bleiben werde. Trotz höherer Schätzungen für die Jahre 2023 und 2024 sei die Aktie nicht besonders günstig./tih/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / 07:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.