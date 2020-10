ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Commerzbank mit "Neutral" und einem Kursziel von 5,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Deutschland sei ein besonders herausfordernder Markt für börsennotierte Banken, schrieb Analyst Andrew O'Flaherty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussichten auf eine künftige Konsolidierung im Sektor seien unzureichend, um die rekordniedrigen Zinsen und den starken Wettbewerb auszugleichen. Zudem dürften die Kostensenkungspläne der Commerzbank in den Marktschätzungen bereits enthalten sein, während die Schätzungen für Rückstellungen und das harte Kernkapital wohl zu optimistisch sein könnten./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2020 / 19:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 03:02 / UTC





