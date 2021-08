NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 5,80 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate für das zweite Quartal änderten nichts an dem Anlagehintergrund, der auf einer kontinuierlichen Umsetzung der Strategie des Finanzhauses bis 2024 basiere, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 15:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 15:44 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.