NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Analystin Anke Reingen passte ihre Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Zahlen für das zweite Quartal an. Mit ihrem unveränderten Kursziel geht sie davon aus, dass die Commerzbank Fortschritte machen wird beim Restrukturierungsplan. Die Bank müsse nun beweisen, dass sie mit ihren Zielen für 2024 auf Kurs liege./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2021 / 13:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2021 / 13:55 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.