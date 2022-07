NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 8,50 auf 6,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen erwartet in einer am Montag vorliegenden Studie wegen der steigenden Zinsen zwar einen Anstieg der kurzfristigen Konsensschätzungen für die Bank. Die Ergebnisrisiken durch eine Verschlechterung der Konjunkturaussichten aufgrund womöglich weiter sinkender Gaslieferungen seien allerdings erheblich. Das neue Kursziel für die Aktie preise daher eine zumindest moderate Rezession ein./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2022 / 21:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.