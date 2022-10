NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 6,00 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht ihre Schätzungen. Trotz der zu erwartenden negativen Sondereffekte im Zusammenhang mit der mBank rechne das Institut mit einem operativen Gewinn, betonte die Expertin. Zudem spiegelten die Konsensschätzungen den Rückenwind durch die steigenden Zinsen noch nicht vollständig wider. Auf der anderen Seite stünden indes die unsicheren Konjunkturaussichten sowie der Einfluss der Inflation auf die Kosten./gl/he



