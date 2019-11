NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Commerzbank nach einer Stellungnahme von Comdirect zum Übernahmeangebot für die Online-Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,90 Euro belassen. Die Stellungnahme deute darauf hin, dass die Fusion nach wie vor auf einem guten Weg sei, schrieb Analystin Izabel Dobreva in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sieht sich die Expertin auch in ihrer Auffassung gestärkt, dass die geplanten Synergien sich kaum vor 2021 realisieren lassen dürften./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.