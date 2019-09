FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Compugroup Medical nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das Management habe wissen lassen, dass die Prognosesenkung aus vergangener Woche eigentlich überflüssig gewesen sei, da die Zielvorgaben der Compugroup für gewöhnlich Kosten für Übernahmen ausklammerten, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit diesen Aussagen stimme er überein, so Schupp. Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller hatte jüngst wegen Kosten für eine geplatzte Übernahme seine Gewinnprognose für das laufende Jahr gesenkt./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2019 / 22:30 / GMT



