FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwarehersteller habe im dritten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wohl unmittelbar bevorstehende Übernahme von Agfa Healthcare könnte der Kursentwicklung frischen Schub geben./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 06:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.