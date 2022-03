NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Compugroup von 89 auf 65 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktien des auf Arztpraxen und Apotheken ausgerichteten Softwareherstellers hätten unter der aktuellen Margenschwäche des Unternehmens gelitten, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Investment-Case sei es nun entscheidend, ob es Compugroup gelinge, die Ebitda-Marge zurück in den Bereich zwischen 25 und 30 Prozent zu bringen und eine Wachstumsrate aus eigener Kraft von mehr als 5 Prozent zu erreichen, wie dies auch angekündigt worden sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2022 / 04:09 / ET

