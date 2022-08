NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Compugroup nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter habe die Erwartungen knapp übertroffen und den Ausblick erhöht, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte die starke Marktposition, den festen Kundenstamm und die erheblichen Wachstumsmöglichkeiten durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie sehe vor dem Kapitalmarkttag im September gut aus./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 02:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 02:02 / ET



