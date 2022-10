NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Compugroup vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Software-Entwickler sei auf dem richtigen Weg zum Erreichen der Geschäftsjahresziele, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhofft sich mit dem Quartalsbericht auch Aufschluss über die Refinanzierung angesichts steigender Zinsen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 10:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 10:01 / ET



