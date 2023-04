FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Compugroup von 68 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausblicke der europäischen Softewarehersteller und IT-Dienstleister für 2023 seien großteils solide, durch Fundamentaldaten untermauert und enthielten einen Risikopuffer für eine Konjunktureintrübung in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Werte seien SAP und Capgemini. Für die Walldorfer sprächen Hinweise auf eine gesunde Nachfrage im Cloud-Geschäft und die hohe Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte. Vorsichtiger bleibt Schaller für Unternehmen etwa aus dem Bausoftwarebereich, wobei Nemetschek und Dassault in ihren Zielen schon einen erheblichen Gegenwind berücksichtigten. Für den Fernwartungssoftware-Spezialisten Teamviewer sprächen höhere Preise, langjährige Verträge und das Potenzial aus einem möglichen Rechte-Rückkauf der Trikotwerbung durch den englischen Fußballclub Manchester United./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 06:41 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.