HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup von 56 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des auf das Gesundheitssystem spezialisierten Softwarekonzerns blieben viele Fragen offen, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die vorgestellten neuen Initiativen, die großteils auf KI-Funktionen basierten, seien bereits Teil der Prognosen. Da sich das Wachstum aber im zweiten Halbjahr wohl verlangsamen werde, dürften kurzfristige positive Kurstreiber rar sein./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 16:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





