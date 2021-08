MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Compugroup von 65 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Das organische Wachstum des Softwareunternehmens nehme Fahrt auf, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen. Die aktuelle Bewertung der Papiere mache aber ein Wachstum von mehr als 5 Prozent jährlich nötig, um noch eine Neubewertung zu rechtfertigen. Woller ist nicht überzeugt, dass dies gelingt./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 11:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.