MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup auf "Reduce" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Für weiteren Bewertungsspielraum müsste das auf Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken spezialisierte Softwareunternehmen organisch deutlich über 5 Prozent wachsen und/oder die Profitabilität unerwartet deutlich steigern, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist diesbezüglich skeptisch./ag/edh



