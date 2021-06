ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Conti-Aktie nach Marktdaten des Konkurrenten Michelin für Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Daten der Franzosen zum Reifenmarkt bestätigten mit Blick auf die Volumina und auch die Preisfestlegungen, dass es gute Chancen für ein Übertreffen der Jahresziele 2021 gebe, schrieb Analyst David Lesne in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Bei Conti sei die Ergebnisdynamik an einen Wendepunkt gekommen und steigende Markterwartungen dürften folgen./ck/ag









Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 18:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 18:28 / GMT



