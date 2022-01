NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 155 auf 125 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Hinsichtlich der anstehenden Berichtssaison der Autozulieferer hält Analyst Sascha Gommel die Marktschätzungen für 2021 generell für realistisch, die für 2022 erschienen aber eher ambitioniert. Lieferkettenengpässe lösten sich teilweise auf, ohne aber gänzlich zu verschwinden, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hohe Kosten blieben 2022 ein Problem. Positive Gewinnrevisionen erschienen daher in den nächsten Monaten unwahrscheinlich. Die Conti-Abspaltung Vitesco sieht Gommel positiv, er rechnet hier mit einer Anhebung der mittelfristigen Ziele im Geschäft für Elektroantriebe./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 23:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 23:18 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.