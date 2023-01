NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental nach Eckdaten des Autozulieferers und Reifenhändlers für das Schlussquartal und Jahr 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Der Umsatz in den letzten drei Monaten habe leicht positiv überrascht, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hingegen wegen des schwachen Zuliefergeschäfts sowie der historisch enttäuschenden Marge bei ContiTech die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Himanshu Agarwal am späten Dienstagabend in einer ersten Reaktion. Der schwächere freie Barmittelzufluss (FCF) sei indes schon weithin erwartet worden. Die Zahlen deuteten auf eine generell bessere Umsatz-, aber eine etwas enttäuschende operative Ergebnis- sowie Barmittelentwicklung der Branche im vergangenen Quartal hin./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 16:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 16:39 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.