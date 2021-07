LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental vor Zahlen von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Analyst Erwann Dagorne rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick mit einem durchwachsenen zweiten Quartal. Im Reifengeschäft sollte es aber weiter gut gelaufen sein, was die Schwierigkeiten im Autozulieferbereich mehr als kompensiert haben dürfte. Er rechnet damit, dass Conti die Ziele für das Reifengeschäft aufstockt./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 20:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.