FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental von 140 auf 128 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im Automobilsektor dürfte die erhoffte Erholung im zweiten Halbjahr 2019 ausbleiben, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Diskussionen über Zölle auf US-Importe aus Mexiko und Europa scheine nur aufgeschoben, nicht aufgehoben zu sein. Wegen der vorsichtigeren Annahmen für die Entwicklung der Weltautokonjunktur in diesem Jahr reduzierte Punzet seine ohnehin vorsichtigen operativen Annahmen nochmals./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 10:25 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2019 / 10:34 / MESZ



