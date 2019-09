FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Continental nach der Vorstellung des neuen Sparprogramms von 120 auf 123 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Positiv sei, dass der Reifenhersteller und Autozulieferer den mit dem Strukturwandel in der Branche einhergehenden Belastungen nun offensiver entgegentritt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ohne konjunkturellen Rückenwind dürfte dies aber nicht ausreichen, um frühere Margenniveaus von mehr als 11 Prozent wieder zu erreichen./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 09:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 10:20 / MESZ



