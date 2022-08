FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Continental nach endgültigen Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller sollte im zweiten Halbjahr von einer Stabilisierung der angespannten Lieferketten, einer besseren Verfügbarkeit von Halbleitern sowie im Vergleich zum ersten Halbjahr leicht steigenden Produktionsvolumen profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der angespannten geopolitischen Lage und der Konjunktur könnte die Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren zwar weniger dynamisch ausfallen als vom Konzern erwartet. Diese Unsicherheit sehe er aber schon ausreichend eingepreist./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 12:06 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 12:15 / MESZ





