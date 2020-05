LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Continental von 130 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Austausch mit dem Finanzvorstand des Reifenherstellers habe kurzfristige Belastungen, aber mittelfristig verbesserte Aussichten ergeben, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zunächst müssten sich allerdings nachhaltige Fortschritte abzeichnen. Zudem sei ein schwieriges zweites Quartal zu bewältigen./mf/jkr



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 16:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.