NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental von 73 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Umfeld sei wieder günstiger für die europäischen Zulieferer der Autoindustrie geworden. Der ergebnisseitige Abwärtszyklus nach Covid scheine sich dem Ende zu nähern, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stufte den Teilsektor der Zulieferer von "am wenigsten bevorzugt" auf "besonders bevorzugt" hoch. Für Continental sieht Agarwal "trotz der attraktiven Bewertung" der Aktie keine kurzfristigen Kurstreiber. Zudem seien die Investitionsausgaben weiterhin zu hoch./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 15:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 19:01 / ET





