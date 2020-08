FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Continental auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 110 Euro belassen. Obwohl die Corona-Pandemie den Automobilzulieferer und Reifenhersteller im zweiten Quartal weniger stark getroffen habe als erwartet, habe das Unternehmen für das dritte Jahresviertel einen vorsichtigeren Marktausblick geliefert, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Continental sollte im Zuge einer Erholung der Autonachfrage, auch wenn diese regional unterschiedlich und in Teile eher schleppend verlaufen dürfte, von seiner breiten globalen Aufstellung sowie der soliden Bilanzstruktur profitieren./la/he



