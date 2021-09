FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Continental nach der Abspaltung von Vitesco von 144 auf 115 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Kaufen". Er passte seine Schätzungen zudem an anhaltende Engpässe in den globalen Lieferketten an, die die Fahrzeugproduktion im zweiten Halbjahr und 2022 stärker als bisher gedacht belasten dürften./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2021 / 13:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2021 / 13:18 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.