FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Continental auf "Neutral" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Europäische Reifenhersteller verfügten über verschiedene fundamentale Stärken und seien attraktiv bewertet, schrieb Analyst Michael Foundoukidis in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern könnten sie 2020 wieder in der Gunst der Anleger steigen. Gleichwohl dürfte im neuen Jahr der Absatzdruck anhalten. Sein bevorzugter Branchenwert ist Michelin./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2020 / 07:39 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 07:39 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.