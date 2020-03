ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental nach dem jüngsten Kursrutsch von 120 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die wegen des Coronavirus in China ausgefallene Produktion dürfte nicht gänzlich wieder aufgeholt werden, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei weltweit mit einem Produktionsrückgang in der Automobilindustrie von knapp zehn Prozent zu rechnen./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 18:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.