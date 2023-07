NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Marge im Automotive-Geschäft dürfte im zweiten Quartal gegenüber dem Jahresauftakt lediglich stabil geblieben sein, schrieb Analyst Jose Asumendi am Montag in seinem Ausblick. Das Reifengeschäft und Contitech hätten die Enttäuschung darüber aber wohl ausgeglichen. Zudem rechnet Asumendi bei der Automotive-Profitabilität im zweiten Halbjahr mit Besserung./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 12:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2023 / 12:43 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.