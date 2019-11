NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die Eckdaten hätten mit den Vorab-Daten übereingestimmt, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Conti habe eine Menge an Problemen und sei bei Investoren in Ungnade gefallen. Das Potenzial des Autozulieferers sei gleichwohl unstrittig, so Warburton. Dennoch verbreite derzeit kein Management so gut Vorsicht wie das von Conti. Solange es keine "Wir schaffen das"-Haltung kommuniziere, dürften Investoren kaum zurückkommen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2019 / 16:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





