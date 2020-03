NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Continental von 80 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Wegen der Corona-Pandemie schraubte Analyst Jose Asumendi seine Prognose für die weltweite Fahrzeugproduktion im laufenden Jahr deutlich nach unten. Entsprechend reduzierte er seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Autozulieferer der Jahre 2020 und 2021. Dennoch sei er davon überzeugt, dass der Einbruch kurzlebig und für das zweite Halbjahr mit einer schnellen Erholung des Automobilsektors zu rechnen sei, schrieb der Experte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2020 / 23:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 00:15 / GMT



