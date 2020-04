NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Underweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. In einer am Montag vorliegenden Branchenstudie kürzte Analyst Jose Asumendi nun schon zum zweiten Mal im Zuge der Covid-19-Krise seine Gewinnschätzungen für den europäischen Autosektor. Er rechnet nun 2020 mit einem weltweiten Rückgang der Autoproduktion von 19 Prozent im Jahresvergleich, nachdem er zuvor einen Rückgang von neun Prozent prognostiziert hatte./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2020 / 21:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.