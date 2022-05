LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 95 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Jahr 2022 verlängere für den Autozulieferer eine ohnehin schon lange Liste von Enttäuschungen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die mittelfristige strategische Positionierung des Unternehmens sowohl in der Automobilzulieferung als auch im Reifengeschäft gebe Anlass zur Sorge. Der Experte rät deshalb zum Abwarten an der Seitenlinie./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 11:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 11:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.