MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Corestate Capital trotz kassierter Jahresprognose und Dividendenvorschlag auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Schritt des Immobilienverwalters sei keine Überraschung, zumal mit einer starken Erholung des Transaktionsmarktes schon in diesem Jahr aktuell nicht zu rechnen sei, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittel- bis längerfristig dürfte das Unternehmen aber von der Nachfrage nach seiner starken Investment- und Vermögensverwaltungs-Plattform profitieren./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 08:40 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.