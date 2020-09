HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Corestate Capital nach Prognosen für das Gesamtjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die neuen Prognosespannen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lägen unter seinen Schätzungen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Tenor des Ausblicks sei gleichwohl erstaunlich optimistisch. Auch die Tochter Helvetic Financial Services (HFS) scheine robust und widerstandsfähig zu sein. Klose begrüßte die Bestätigung des Immobilien-Investmentmanagers, die Priorität auf eine reduzierte Nettoverschuldung zu legen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 10:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



