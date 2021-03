NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Corestate Capital von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 14 Euro eingedampft. Der Immobilien-Investmentmanager befinde sich im "Reset Modus", schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Management lege den Fokus auf die Stabilisierung der Aktivitäten und Finanzen. Corestate müsse erheblich Schulden senken. Im kommenden Jahr würden 200 Millionen an Verbindlichkeiten fällig. Die finanzielle Entwicklung lasse sich derzeit nur schwer vorhersehen./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 11:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 13:00 / ET





