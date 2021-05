HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Corestate Capital von 23 auf 15 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die schwache Kursentwicklung der Aktie habe sich über das Jahr 2020 hinaus mit weiteren kräftigen Verlusten fortgesetzt, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar erkenne er die Intention des Immobilienverwalters an, seine Ergebnisniveaus 2021 zurück in positives Territorium zu bringen, doch bleibe das Risiko hoch. Da die Herausforderungen mindestens kurzfristig weiter fortbestünden, habe er sein Kursziel gesenkt./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 19:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.