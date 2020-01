MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro von "Reduce" auf "Add" hochgestuft, wenngleich das Kursziel auf 41 Euro belassen wurde. Analyst Markus Mayer wird in einer am Montag vorliegenden Studie insgesamt optimistischer für die europäische Chemiebranche, die 2020 die Talsohle durchschreiten sollte. Dies gelte vor allem für Covestro, wo er im zweiten Halbjahr 2020 mit einer Rückkehr zu positiver Gewinndynamik rechnet. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./tih/zb



