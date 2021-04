Covestro add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro nach einer Anhebung der Unternehmensprognosen auf "Add" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Chemiekonzern blicke auf 2021 nun deutlich optimistischer als der Marktkonsens bisher, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Umfeld bleibe mit Blick auf die Gewinnmargen des Konzerns länger günstig. Erst ab dem dritten Quartal dürften die Gewinnmargen sich wieder normalisieren, also zurückkommen, wenngleich das auch noch etwas dauern könnte./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 07:26 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / / CET



