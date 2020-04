MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 41 auf 33 Euro gesenkt. Den europäischen Chemieunternehmen stehe in den kommenden drei bis vier Monaten wegen der Covid-19-Pandemie ein herber Abschwung bevor, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Covestro sei allerdings in Sachen Kosten und Technologie in weiten Teilen Marktführer, womit sich die Krise weniger stark auf das Unternehmen auswirken dürfte als auf die Wettbewerber./kro/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:24 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.