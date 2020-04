NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach einer Senkung der Gewinnprognosen wegen der Corona-Krise auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Auswirkungen der Pandemie seien im ersten Quartal noch vor allem auf den asiatisch-pazifischen Raum begrenzt gewesen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Absatz dürfte aber im zweiten Quartal weiter fallen und sich im zweiten Halbjahr nur langsam erholen. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen. Die Dividende für 2019 sei unverändert. Es könnte aber, je nach Entwicklung der Krise eine Finanzierung über Schulden oder einen Verkauf von Unternehmensteilen notwendig machen./mis/zb



