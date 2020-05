NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen für das erste Quartal von 47 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate aber auf "Buy" belassen. Zwar habe sie ihre Gewinnerwartungen für den Kunststoffkonzern reduziert, doch ergebe sich mittlerweile ein attraktiver Einstiegszeitpunkt, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei mit Blick auf eine Markterholung gut aufgestellt. Zudem habe es in der aktuellen Krise für mehr Klarheit in puncto der kurzfristigen Absatzentwicklung gesorgt. Mit Blick auf die Dividende gebe es zwei Szenarien, die beide positiv für den Kurs sein könnten: entweder würden wie ursprünglich geplant die 2,40 Euro je Aktie ausgeschüttet oder die Dividende werde gekürzt, um die Liquidität zu sichern./mis/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 21:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



