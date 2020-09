NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 44 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aktien von Chemiekonzernen sollten sich kurzfristig weiter gut entwickeln, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet zudem im kommenden Jahr mit einer breiter angelegten Konjunkturerholung. Besonders Covestro sollte davon profitieren, dass sich der Blick der Investoren in Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung verschiebe./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2020 / 23:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2020 / 00:00 / ET





