FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Covestro von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Jones kürzte laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie wegen etwas schwächerer Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auch seine Gewinnerwartungen für den Kunststoffhersteller. Die Prognosen für den Gewinn je Aktie (EPS) fielen um bis zu 30 Prozent, hierbei spielten auch die schwachen Konzernmargen eine Rolle./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.