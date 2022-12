NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Covestro lägen beim Kurs/Gewinn-Verhältnis deutlich unter dem Dreijahresschnitt, schrieb Analyst Chris Counihan am Freitag in einem aktuellen Überblick über die europäische Chemiebranche. Das Preis/Buchwert-Verhältnis sei sogar das niedrigste seit dem Börsengang./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 06:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 06:13 / ET



