NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die kurzfristige Gewinndynamik des Kunststoffkonzerns dürfte herausfordernd sein, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn die Chemieunternehmen und deren Kunden hätten sich zum Jahresende auf den Abbau von Lagerbeständen und die Generierung von Barmitteln fokussiert. Zudem falle das chinesische Neujahr auf einen frühen Zeitpunkt im Jahr 2023. Dies könnte den Tiefpunkt des Zyklus und der Erträge um ein weiteres Quartal verschieben./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 11:27 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 19:01 / ET



