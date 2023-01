NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Covestro nach vorläufigen Jahreszahlen des Kunststoffkonzerns mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der abschreibungsbedingte Nettoverlust und die daraus resultierende Dividendenstreichung könnten einige Anleger negativ überrascht haben, schrieb Analystin Georgina Fraser am Freitagabend in einer ersten Reaktion. Doch in den meisten ihrer jüngsten Gespräche mit Investoren sei es schon um dieses Risiko gegangen. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung im Vergleich zu BASF und Lanxess preise dieses Szenario wohl auch schon ein, wenngleich es in ihrer Prognose und den Markterwartungen noch nicht berücksichtigt sei./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.