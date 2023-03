NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro nach endgültigen Zahlen und einem Ausblick auf 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der operative Verlust des Kunststoffkonzerns im vierten Quartal sei zwar nicht so hoch wie zuvor angegeben ausgefallen, enttäuschend sei aber der Ausblick, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Prognose für das Ebitda im ersten Quartal liege deutlich über der von Covestro angegebenen Spanne, die Konsensschätzung innerhalb. Er verwies auch auf schwache Konzernprognosen für das Gesamtjahr 2023 und rechnet daher mit einer entsprechend negativen Kursreaktion./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 01:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 01:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.